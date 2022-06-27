Лос-Анджелес, США, 27 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Создатели сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер высказались о работе над его спин-оффом. Об этом 27 июня пишет Deadline.

Kino-teatr.ru Кадр из сериала «Очень странные дела»

По словам братьев Даффер проект удивит зрителей, а также и представителей сервиса Netflix. Спин-офф пока находится на ранней стадии разработки — его производством активно займутся уже после окончания съёмок пятого сезона оригинального шоу.

Как отмечает издание, актёр Финн Вулфхард угадал, о чём будет новый проект. «Финн Вулфхард, он не плевался, он просто сказал: «Я думаю, это будет крутой спин-офф», — рассказали Дафферы.

ИА REGNUM напоминает, что четвёртый сезон «Очень странных дел» был разделён на две части — первая вышла 27 мая 2022 года. Премьера второй части, состоящей из двух финальных эпизодов, запланирована на 1 июля.