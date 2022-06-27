Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Компания Riot Games с 13 июня 2022 года в рамках «более масштабных усилий по борьбе с деструктивным поведением» начнёт записывать голосовые сообщения в онлайн-игре Valorant. Об этом 26 июня сообщил журнал PC Gamer.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Разработчики пояснили, что на первом этапе они будут использовать записи для разработки системы оценки поведения игроков, которая может быть запущена впоследствии. Они отметили, что бета-версия может быть запущена уже в в конце 2022 года. Пока речь идёт только о записи сообщений англоязычной аудитории.

Как отметила Riot Games в пресс-релизе, перед тем, как компания сможет «хотя бы подумать» о внедрении такого инструмента, она должна будет удостовериться в том, что система эффективна и геймеры защищены от её ложных срабатываний.

Напомним, Valorant — это тактический многопользовательский шутер (упор в игре сделан на огнестрельное оружие), его релиз состоялся 2 июня 2020 года. Как ранее сообщило ИА REGNUM, Riot Games удалось решить в игре проблему частого повтора карт.

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