Вашингтон, 27 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Компания Riot Games с 13 июня 2022 года в рамках «более масштабных усилий по борьбе с деструктивным поведением» начнёт записывать голосовые сообщения в онлайн-игре Valorant. Об этом 26 июня сообщил журнал PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Разработчики пояснили, что на первом этапе они будут использовать записи для разработки системы оценки поведения игроков, которая может быть запущена впоследствии. Они отметили, что бета-версия может быть запущена уже в в конце 2022 года. Пока речь идёт только о записи сообщений англоязычной аудитории.

Как отметила Riot Games в пресс-релизе, перед тем, как компания сможет «хотя бы подумать» о внедрении такого инструмента, она должна будет удостовериться в том, что система эффективна и геймеры защищены от её ложных срабатываний.

Напомним, Valorant — это тактический многопользовательский шутер (упор в игре сделан на огнестрельное оружие), его релиз состоялся 2 июня 2020 года. Как ранее сообщило ИА REGNUM, Riot Games удалось решить в игре проблему частого повтора карт.