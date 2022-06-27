Краснодар, 27 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Более 60 придомовых территорий подтоплено в Краснодаре в результате сильных дождей, данные на утро 27 июня опубликовал региональный оперативный штаб.

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Ливни обрушились на город с 26 июня. На данный момент выпало уже 109 мм осадков.

«Подтопило 62 придомовых территорий (15 придомовых территорий многоквартирных домов, 47 придомовых территорий частных домовладений). Вода зашла в девять домовладений на высоту от 5 до 10 см, 62 низменных участков проезжей части дороги», — уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, последствия непогоды устраняют в Сочи, где стихия бушевала несколько дней. Пострадал и соседний Крым — там подтоплен Симферополь и пять сёл Симферопольского района.