Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM Злоумышленник, который поджёг Храма Святителя Василия Великого на Приозерском шоссе в поселке Парголово на севере Петербурга, сделал это после семейной ссоры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Старые канистры wilhei

Напомним, огонь охватил кирпичный, обшитый деревом храм около 6 часов утра 26 июня. Это заметил священник, который готовился к богослужению, он вызвал пожарных. В 11:28 пожар был ликвидирован. Пострадавших не было. Внешнее убранство храма почти полностью уничтожено, однако внутри сохранились иконостас, престол, богослужебные предметы и облачения.

«Сотрудниками УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга по горячим следам задержан подозреваемый в поджоге Храма Святителя Василия Великого», — рассказала Ирина Волк.

Как установили полицейские, рано утром в тот день между жителем поселка и его женой, работающей в храме Святителя Василия Великого, произошел конфликт. После этой семейной ссоры мужчина пришел в храм с канистрой, вылил бензин из неё и поджег здание, а затем скрылся.

«В течение суток сотрудниками полиции гражданин был установлен и задержан, свою вину мужчина не отрицает. Следственным отделом УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. Проводится предварительное расследование», — сообщила официальный представитель МВД России.

Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

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