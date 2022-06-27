Брянск, 27 июня 2022, 10:03 — REGNUM Строящийся через реку Десну мост в Брянске будет носить имя Славянский. Об этом договорились участники фестиваля «Славянское единство», написал в социальных сетях губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Международный фестиваль славянских народов «Славянское единство-2022» прошёл в Брянске 25 июня. На масштабное мероприятие прибыли делегации из Донецкой и Луганской Народных республик, регионов Белоруссии и России. Участниками фестиваля стали более 10 тысяч человек.
Как сообщало ИА REGNUM, новый мост длиной 270 метров соединит три района Брянска и заменит старый понтонный.