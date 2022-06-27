Брянск, , 10:03 — REGNUM Строящийся через реку Десну мост в Брянске будет носить имя Славянский. Об этом договорились участники фестиваля «Славянское единство», написал в социальных сетях губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Строительство Славянского моста в Брянске Телеграм-канал Александра Богомаза

Международный фестиваль славянских народов «Славянское единство-2022» прошёл в Брянске 25 июня. На масштабное мероприятие прибыли делегации из Донецкой и Луганской Народных республик, регионов Белоруссии и России. Участниками фестиваля стали более 10 тысяч человек.

«В 1969 году молодёжь трех республик Советского Союза заложила традицию собираться на стыке трёх приграничных областей: Брянской, Гомельской и Черниговской. В 1975 году на месте проведения фестиваля как символ единения братских народов был установлен Монумент Дружбы. Фестиваль обрёл новую жизнь, новое дыхание, новый смысл. С нами Беларусь, с нами Донбасс. В память о возрождении традиции строящемуся мосту через реку Десну единогласно всеми делегациями дано название «Славянский»!» — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, новый мост длиной 270 метров соединит три района Брянска и заменит старый понтонный.