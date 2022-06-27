Лондон, 27 июня, 2022, 09:47 — ИА Регнум. НАТО пересмотрит свои боевые планы с целью обеспечения лучшей защиты восточного фланга альянса. Об этом в интервью Financial Times 27 июня рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг

Столтенберг сообщил FT, что новый военный план, который будет согласован на саммите лидеров альянса в столице Испании, радикально модернизирует восточную оборону, перенеся акцент со сдерживания вторжения на полную защиту территории союзников.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее заявила, что нынешняя доктрина допускает, что страны Балтии будут «стерты с карты» в случае нападения России, прежде чем НАТО предпримет попытку освободить их через 180 дней.

«Мы никогда не делимся деталями оперативных планов, — сказал Столтенберг. — Но я могу заверить вас, что нам удавалось защищать страны, граничащие с Россией, на протяжении десятилетий, корректируя наше присутствие в зависимости от оценки угрозы. Мы делали это раньше и будем делать опять».

Альянс «значительно усилит» свою оборону в Восточной Европе, сказал он и пообещал, что Россия не сможет захватить столицу Эстонии Таллинн.

Столтенберг сказал, что остерегается рассуждать о том, были ли угрозы России в адрес прибалтийских стран направлены на срыв саммита НАТО или это просто совпадение, но демонстрация силы «напоминает нам о том, что нам очень хорошо известно».