Кишинёв, , 09:45 — REGNUM Европа сильно изменилась в последние годы и стремление Молдавии в ЕС может трагически закончится для республики. Об этом 27 июня в своём телеграм-канале заявил бывший молдавский президент Игорь Додон.

Окошко в Европу Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что ранее Европа была привлекательной для жителей Молдавии благодаря высоким зарплатам и пенсиям, дорогам и гарантией прав человека, но теперь многое изменилось.

«Некоторые мечтают о той Европе, которой на самом деле уже нет, — отметил Додон. — Сегодня в политике ЕС преобладают геополитическая истерия, русофобия и борьба с традиционными ценностями».

Экс-президент отметил, что Запад втягивает Молдавию в войну, которую ведёт против России. Он заявил, что это грозит республике не только потерей части территории, но независимости.

Ранее Додон обвинил президента Молдавии Майю Санду в поддержке ЛГБТ-пропаганды место поддержки семьи. Он раскритиковал проведение гей-парада в Кишинёве.

Напомним, 23 июня Евросовет принял решение предоставить статус кандидата в ЕС Молдавии и Украине. При этом молдавские власти взяли антироссийский курс. В стране перед 9 Мая запретили носить георгиевские ленты и всего, что может говорить о поддержке действий России на Украине. Также в Молдавии запрещено ретранслировать российские новостные и аналитически телепрограммы и военные фильмы.

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