Ульяновск, 27 июня, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Ульяновской области растёт число травяных пожаров. Обновлённые данные приводит управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куст травы после пала травы

По сведениям ведомства, 26 июня в регионе произошло два загорания сухой травы, общая площадь пожара составила 0,0145 гектара.

Отметим, что 26 июня в Ульяновской области также потушили девять возгораний мусора и ликвидировали два пожара, причиной которых стало возгорание тополиного пуха. Спасатели напоминают, что к огненному ЧП может привести бесконтрольное сжигание мусора и призывают не разжигать костры на полях и в лесу, не бросать непотушенные окурки в траву.

Напомним, что с начала сезона в Ульяновской области потушили 12 лесных пожаров, то время как в 2021 году за аналогичный прошлогодний период ликвидирован 51 лесной пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в Ульяновской области ожидаются гроза, сильный ветер, локально может выпасть град. В регионе объявлен «жёлтый» уровень опасности.