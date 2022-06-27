Ижевск, , 09:45 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 27 июня прививку от коронавируса сделали 698 594 человека. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Фото КБ № 8 ФМБА России

Второй компонент препарата получили 558 710 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 166 335 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 15 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 163 341 житель республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 419 случаев заражения коронавирусом, из них 20 — за минувшие сутки.