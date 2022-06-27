Луганск, 27 июня, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Северодонецке в ходе очередного рейда с территории завода «Азот» эвакуировали более 500 мирных жителей. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Никита Третьяков ИА REGNUM На территории завода «Азот» в Северодонецке

«Очередной поездкой в промзону «Азота» военнослужащими народной милиции ЛНР было эвакуировано более 500 человек», — рассказали в милиции.

В видеосюжете, опубликованном в телеграм-канале НМ ЛНР, показаны кадры эвакуации жителей.