Москва, , 09:43 — REGNUM В Москве в период жарких дней открыли комнаты прохлады. Они работают ежедневно с 09:00 по мск, сообщается на портале мэра столицы.

Жара в Москве. Вода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Переждать пик жары москвичи и гости столицы могут в 160 комнатах прохлады, которые открыты в городских центрах социального обслуживания.

В комнатах прохлады установлены кондиционеры и кулеры с питьевой водой. При ухудшении самочувствия посетители могут обратиться за медицинской помощью. Но врачи рекомендуют москвичам не выходить на улицу в жаркое время.

Как сообщало ИА REGNUM, аномальная жара, установившаяся в Москве в выходные дни, пойдёт на спад 28 июня из-за смены антициклонов.

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