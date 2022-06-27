Ижевск, , 09:43 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 27 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 15 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 163 341 житель республики, сообщает региональный минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За время пандемии в республике подтвердили 167 419 случаев заражения коронавирусом, из них 20 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса один несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и семь человек старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток не госпитализированы ни одного человека, накануне в больницу попали четыре жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 798 человек, 27 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, четыре человека — в тяжелом состоянии, из них два пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Выписался по выздоровлении 21 житель республики.