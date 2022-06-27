Оренбург, , 09:42 — REGNUM В Оренбургской области в 2022–2024 годах из областного бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок выделят 652,4 млн рублей. Также на реализацию проекта «Чистая страна» выделены областные субсидии в размере 107,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Свалка Colin Delaney

В 2023 году ликвидируют свалку в Нежинке, которая образовалась с 1970-х годов на месте отработанного гипсового карьера. Площадь стихийного мусорного полигона составляет 72 гектара земли, объем отходов — 295 тыс. кубометров. Из бюджета на работы выделено 204 млн рублей.

Шесть «диких» свалок уберут к 2024 году по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология»: четыре в Оренбурге (в поселках Бердянка и Самородово, в селах Городище и Краснохолм), по одной — в Медногорске и Новотроицке. Совокупная площадь свалок составляет 58 га.

В настоящее время проектно-сметная документация по рекультивации полигонов проходит экспертизу. На ликвидацию этих свалок предусмотрено 1,1 млрд рублей из федеральной казны. В ближайшие два года работу, направленную, на ликвидацию нелегальных свалок, проведут ещё в 21 муниципалитете Оренбуржья.