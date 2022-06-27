Сеул, 27 июня 2022, 09:44 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.
Согласно результатам опроса, проведенного с 20 по 24 июня среди 2515 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 46,6%. Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 47,7% респондентов.
Эксперты отмечают, что на падение уровня поддержки, вероятно, повлияли разногласия вокруг стремления правительства усилить контроль над полицией и неразберихой с пересмотром системы учёта рабочего времени на фоне ухудшения экономической ситуации.
Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» сократился на 2% и составил 44,8%, а уровень поддержки оппозиционной Демократической партии «Тобуро», напротив, вырос на 0,1%, до 39,5%.