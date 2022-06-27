Сеул, 27 июня, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.

(сс) 고려 Юн Сок Ёль (слева)

Согласно результатам опроса, проведенного с 20 по 24 июня среди 2515 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 46,6%. Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 47,7% респондентов.

Эксперты отмечают, что на падение уровня поддержки, вероятно, повлияли разногласия вокруг стремления правительства усилить контроль над полицией и неразберихой с пересмотром системы учёта рабочего времени на фоне ухудшения экономической ситуации.

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» сократился на 2% и составил 44,8%, а уровень поддержки оппозиционной Демократической партии «Тобуро», напротив, вырос на 0,1%, до 39,5%.