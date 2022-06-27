Симферополь, , 09:42 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера объявлен на территории Симферополя и Симферопольского района в связи с обильными дождями. Об этом сообщил 27 июня в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Наводнение Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он уточнил, что комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым приняла решение отнести ситуацию в столице Крыма и Симферопольском районе из-за сильных осадков к чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.

«Указ будет опубликован на официальном портале правительства Республики Крым. Контроль за выполнением указа возложен на заместителя председателя Совета министров Республики Крым Игоря Николаевича Михайличенко», — уточнил Аксёнов.

По данным ГУ МЧС по Республике Крым, на 26 июня в Симферополе и Симферопольском районе было подтоплено 133 придомовые территории, 81 частное домовладение и 2 многоквартирных дома. К вечеру 26 июня подтопленными оставались 21 придомовая территория, 15 частных домовладений и два многоквартирных дома.

27 июня на территории региона продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды. Также объявлено предупреждение в связи с возможным увеличением уровня воды в реках.