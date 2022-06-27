Симферополь, 27 июня 2022, 09:42 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера объявлен на территории Симферополя и Симферопольского района в связи с обильными дождями. Об этом сообщил 27 июня в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Он уточнил, что комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым приняла решение отнести ситуацию в столице Крыма и Симферопольском районе из-за сильных осадков к чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.
По данным ГУ МЧС по Республике Крым, на 26 июня в Симферополе и Симферопольском районе было подтоплено 133 придомовые территории, 81 частное домовладение и 2 многоквартирных дома. К вечеру 26 июня подтопленными оставались 21 придомовая территория, 15 частных домовладений и два многоквартирных дома.
27 июня на территории региона продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды. Также объявлено предупреждение в связи с возможным увеличением уровня воды в реках.