Талица, Свердловская область, , 09:41 — REGNUM В Талице Свердловской области по факту возгорания на газозаправочной станции возбудили уголовное дело. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Его завели по ч.1 ст. 217 УК РФ, предусматривающей наказание за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло причинение здоровью человека тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 23 июня. Водитель предприятия, обслуживающего станцию, получил ожоги.