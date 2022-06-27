Донецк, 27 июня, 2022, 09:41 — ИА Регнум. За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования 33 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

«За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 254 единицы различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Град», артиллерия калибра 152 и 122 мм и миномёты калибра 120 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Кировский и Куйбышевский район, Горловка, Новобахмутовка, Гольмовский, Доломитное, Байрак, Доля, Пантелеймоновка, Старомихайловка, Еленовка и Луганское.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа на ДНР в результате обстрелов украинских боевиков погибли два мирных жителя.