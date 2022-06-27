Париж, 27 июня, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Мэр Безье Робер Менар, поддерживаемый партией «Национальное объединение», заверил, что может стать министром Эммануэля Макрона, если его об этом попросят, передает BFM TV.

Richard Ying et Tangui Morlier Зал заседаний Франции

«Есть вещи, от которых нельзя отмахнуться», — объясняет Робер Менар, один из основателей организации «Репортеры без границ».

Что касается текущей политической ситуации, Робер Менар считает, что «мы движемся вперед» и что Эммануэлю Макрону еще предстоит «приложить немного усилий».

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что партии «Национальное объединение» и «Непокорившаяся Франция» не зарегистрировались в качестве правительственных партий.