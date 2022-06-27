Омск, 27 июня, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Власти Омска 27 июня известили о закрытии автобусного маршрута № 430 (ул. Труда — ул. 3-й Разъезд), Как сообщает пресс-центр городской мэрии, причиной послужило неисполнение перевозчиками условий договоров по замене транспортных средств на автобусы пассажировместимостью свыше 80 человек.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омск

Известно, что договоры с перевозчиками будут расторгнуты с 30 июня 2022 года».

В связи со сложившейся ситуацией, омским пассажирам предложено сэкономить денежные средства при поездках с пересадками, купив «пересадочный» или «безлимитный» электронный проездной билет, которые введены в транспорте муниципальных пассажирских предприятий и частично в транспорте перевозчиков немуниципальной формы собственности. Цена билета будет составлять 25 рублей, если оплата второй поездки осуществляется не позднее 45 минут после оплаты первой поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 апреля в Омской области стартовали регулярные автомобильные перевозки в пригородном сообщении для дачников: всего запущено 22 межмуниципальных маршрута.

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