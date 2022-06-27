Лондон, , 09:37 — REGNUM Лид-вокалист группы Green Day Билли Джо Армстронг заявил о намерении отказаться от американского гражданского после ужесточения в США ситуации с абортами, об этом сообщает 26 июня The Hill.

Солист группы Green Day Билли Джо Армстронг Скриншот видео на YouTube

С таким заявлением он выступил на концерте в Лондоне 24 июня.

«К черту Америку, я к чертям откажусь от своего [американского] гражданства», — подчеркнул он. — Я перебираюсь сюда».

«В мире и так слишком много дураков, чтобы возвращать в эту чертову жалкую страну», — продолжен Амрстронг, имея в виду США. — О, я не шучу. Вы скоро будете видеть меня чаще».

Армстронг также обрушился на США с критикой и на следующий день, во время выступления своей группы в английском Хаддерсфилде, говоря «к черту Верховный суд Америки» и называя его судей «придурками». Армстронг входит в число множества знаменитостей и музыкантов, которые раскритиковали решение Верховного суда отменить десятилетнее конституционное право на аборт.