Лондон, 27 июня 2022, 09:37 — REGNUM Лид-вокалист группы Green Day Билли Джо Армстронг заявил о намерении отказаться от американского гражданского после ужесточения в США ситуации с абортами, об этом сообщает 26 июня The Hill.
С таким заявлением он выступил на концерте в Лондоне 24 июня.
Армстронг также обрушился на США с критикой и на следующий день, во время выступления своей группы в английском Хаддерсфилде, говоря «к черту Верховный суд Америки» и называя его судей «придурками». Армстронг входит в число множества знаменитостей и музыкантов, которые раскритиковали решение Верховного суда отменить десятилетнее конституционное право на аборт.