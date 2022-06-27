Уфа, , 09:40 — REGNUM Две новые квартиры передали сиротам в Башкирии. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Вручение ключей © Департамент информационной политики Красноярска

Сообщается, что в городе Ишимбай лицам из числа детей-сирот были переданы ключи и документы от двух новых квартир, расположенных по ул. Гагарина и ул. Ленина.

«Этому событию предшествовали результаты прокурорской проверки, по итогам которой наши коллеги обратились в суд в интересах двоих местных жителей и обязали муниципалитет предоставить им благоустроенное жилье», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в 2021 году по исковым заявлениям межрайонной прокуратуры 20 детей-сирот были обеспечены жильем.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал работу представителей Следственного управления следственного комитета по Башкирии за волокиту.

Читайте ранее в этом сюжете: Бастрыкин раскритиковал работу представителей СУ СК по Башкирии за волокиту