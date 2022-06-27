Ярославль, 27 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Ярославле 27 июня откроются первые рестораны «Вкусно — и точка». Об этом сообщает ЯрНьюс.

Канал — Короче новости. Логотип сети ресторанов «Вкусно-и точка»

Заведения откроются в 10 часов. Пока что в городе будет работать всего три точки — на улице Свободы, на Московском и Ленинградском проспектах.

Меню ресторана в целом останется прежним, изменятся лишь названия, а также ряд продуктов может пропасть, если ингредиентам не смогут найти замену.