В Ярославле откроются первые рестораны «Вкусно — и точка»
Ярославль, 27 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Ярославле 27 июня откроются первые рестораны «Вкусно — и точка». Об этом сообщает ЯрНьюс.
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Логотип сети ресторанов «Вкусно-и точка»
Заведения откроются в 10 часов. Пока что в городе будет работать всего три точки — на улице Свободы, на Московском и Ленинградском проспектах.
Меню ресторана в целом останется прежним, изменятся лишь названия, а также ряд продуктов может пропасть, если ингредиентам не смогут найти замену.