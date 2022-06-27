Манчестер, Великобритания, 27 июня, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Полузащитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Фернандиньо перейдёт в бразильский «Атлетико Паранаэнсе». Об этом 27 июня сообщил журналист Фабрицио Романо.

(сс) Светлана Бекетова Фернандиньо

Отмечается, что 37-летний бразильский игрок подпишет контракт с «Атлетико Паранаэнсе» сроком на два года.

Напомним, летом 2013 года Фернандиньо перешёл в «Манчестер Сити» из «Шахтёра» за €40 млн. С тех пор он провёл за клуб 373 матча, в которых забил 25 голов и отдал 32 результативные передачи.