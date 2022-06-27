Москва, , 09:35 — REGNUM Владелец отечественной автомобилестроительной компании «Соллерс Авто» Вадим Швецов продал пакет в 76,7% акций компании «Альтер Инвест», которая основана менеджментом концерна. Об этом сообщается 27 июня на сайте компании.

Стенд автомобилестроения Василий Иванов © ИА REGNUM

«Изменение акционерной структуры компании произошло в результате сделки «management buy out», в рамках которой акционерами «Соллерс Авто» становятся ключевые топ-менеджеры холдинга», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Соллерс Авто» продолжит свою деятельность в прежней структуре принадлежащих компании активов и намерено обеспечивать дальнейшее развитие стратегии по производству и дистрибуции автомобилей, автокомпонентов и выводу на рынок новых сервисов мобильности.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля стало известно, что «Соллерс Авто» начала переговоры с китайским производителем Chery о запуске совместного проекта в России.

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