Берлин, 27 июня, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Новую «сырьевую ловушку» якобы подготавливает для западных стран президент России Владимир Путин. Такое мнение 27 июня высказывается в публикации немецкой газеты Die Welt.

Dnn87 Литий

Как указывает автор материала, наиболее крупные запасы лития в мире имеются у Боливии, ищущей деловых партнёров в добыче сырья, которое широко применяется при производстве электромобилей. Одним из претендентов на это является Россия.

«Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина», — говорится в статье.

Также уточняется, что у российской стороны в данный момент высокие шансы на то, чтобы добиться успеха в этом вопросе и в случае, если Москва сумеет это сделать, у европейских стран возникнет ещё одна сырьевая зависимость от России, помимо нефти и газа.

При этом напоминается, что, по данным геологической службы США, у Боливии имеется 21 млн тонн запасов лития, что является крупнейшим в мире показателем.

«Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики», — заключается в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бензин в США может вырасти в цене до «апокалиптических» отметок, если из-за летних ураганов нефтепереработка окажется под угрозой.