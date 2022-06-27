Тюмень, 27 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении генерального директора базы отдыха о гибели двух людей в пруду Лесном. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Марина Захарова ИА REGNUM Пруд

По версии следствия, директор базы отдыха «Пруд Лесной» не обеспечил достаточное количество спасателей на берегу, в результате чего 16 июня 2021 года в водоёме на базе отдыха утонули двое отдыхающих, в том числе несовершеннолетний.

Гендиректор базы отдыха обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также наложен арест на имущество турбазы на сумму более девяти миллионов рублей.