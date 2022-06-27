Берлин, , 09:49 — REGNUM Страны Запада хотят ввести ценовые лимиты на закупки российской нефти, но это возможно только при участии Китая, Индии и других крупных покупателей. Так считают эксперты, опрошенные немецким телеканалом Das Erste.

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По мнению Александра Сандкампа из Кильского института мировой экономики, механизм ограничения цен может заработать только при условии, что его поддержат ключевые страны-покупатели российской нефти. В их число входят Китай, Индия, Индонезия.

«В настоящее время нельзя предвидеть, что такое единство будет достигнуто», — отметил Сандкамп.

При отсутствии у стран общей позиции Россия сможет увеличить поставки нефти в страны за пределами Европы и Северной Америки, добавил он.

Эксперт по сырьевым товарам швейцарского банка UBS Джованни Стауново также считает, что без единой позиции реализовать идею о лимитах не получится. Крупные покупатели российской нефти вроде Китая и Индии вряд ли согласятся с требованиями.

«Возникает вопрос, как США и страны G7 намерены склонить эти страны присоединиться», — отметил Стауново.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры стран Группы семи обсуждают возможное установление предельных цен на российскую нефть, но к соглашению пока не пришли.

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