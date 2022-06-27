Златоуст, Челябинская область, , 09:32 — REGNUM В Златоусте Челябинской области проводится проверка по факту нападения бродячих собак на пятилетнюю девочку. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следственный комитет Kaluga.sledcom.ru

Поводом стали публикации в СМИ. По итогам проверки предстоит оценить действиям должностных лиц органов местного самоуправление, ответственных за отлов безнадзорных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение произошло 25 июня. На плече и спине девочки зафиксировали раны.

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