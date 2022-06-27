Томск, 27 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Томске сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры организовали проверку по жалобам горожан на неприятный запах. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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«В настоящее время с привлечением специалистов проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление источника неприятного запаха, причин и условий, способствующих его распространению», — отметили в прокуратуре.

По результатам прокурорской проверки могут быть приняты меры реагирования.