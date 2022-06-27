Симферополь, , 09:32 — REGNUM Штормовое предупреждение из-за подъёма уровня воды в реках объявлено на территории Республики Крым на 27 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Наводнение Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно прогнозу, 27 июня на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 50-100 см, в среднем и нижнем течении рек Кача и Бельбек вода может подняться на метр — два. В низких местах возможен незначительный выход воды на пойму, в селевых бассейнах есть угроза формирования селей.

На территории Крыма 27 июня также действует штормовое предупреждение в связи с ливнями.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня после обрушившихся на Крым джождей подтопленными оказались шесть населённых пунктов — Симферополь и пять сёл Симферопольского района.