Сеул, , 09:34 — REGNUM Министр промышленности, торговли и энергетики Южной Кореи Ли Чан Ян посетит Чехию и Польшу, где проведёт переговоры о сотрудничестве в области энергетики. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, представитель Южной Кореи посетит Чехию с 29 по 30 июня, а Польшу — с 30 июня по 1 июля.

Отмечается, что в настоящее время две европейские страны строят новые атомные электростанции для обеспечения энергетической безопасности и достижения целей углеродной нейтральности.

В рамках зарубежной поездки Ли Чан Ян планирует встретиться с коллегами и высокопоставленными представителями стран и рассказать им об опыте южнокорейских компаний в строительстве АЭС и производстве оборудования, а также обсудить вопросы сотрудничества в сфере электромобилей, водородной энергетики, аккумуляторов и оборонной промышленности.