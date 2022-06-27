Кишинёв, 27 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Молдавии дали статус кандидата на вхождение в Евросоюз не для того, чтобы принять туда, а для использования против России. Об этом 27 июня в своём телеграм-канале заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.

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«Мы стали претендентами для новых политических и военных экспериментов, по грустному примеру Украины, — отметил Додон. — Молдавии будет отведена роль пешки на геополитической доске Запада».

Он отметил, что кандидатство в ЕС Молдавии дали, не обращая внимания на то, что в стране не провели нужные для этого реформы и на то, что политический режим превращается в «диктатуру». По мнению Додона, это свидетельствует о том, что республику не собираются принимать в ЕС. Политик добавил, что Турция получила этот статус десятилетия назад, но так не была принята.

Напомним, ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что видны процессы «аншлюса» Молдавии Румынией. Он напомним, что в Приднестровье проживают 220 российский граждан. Кроме того, на антироссийский курс Кишинёва указали министр иностранных дел России Сергей Лавров и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.