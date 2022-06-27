Санкт-Петербург, , 09:42 — REGNUM Возле Казанского собора Санкт-Петербурга петарда пробила грудь туристке из Подмосковья. Об этом 27 июня сообщили очевидцы, передаёт «Фонтанка». По факту инцидента задержан запустивший петарду мужчина, женщина находится в больнице.

Петарда

Ночью 26 июня возле Казанского собора была запущена петарда, которая полетела параллельно земле и попала в грудь женщине, туристке из Подмосковья в возрасте 59 лет. Петарда также повредила несколько транспортных средств.

Пострадавшую увезли в Мариинскую больницу в крайне тяжёлом состоянии. Медики поставили ей диагноз — проникающее ранение грудной клетки. Женщину поместили в реанимационное отделение.

Тем сотрудники правоохранительных органов на набережной канала Грибоедова задержали подозреваемого в запуске петарды. В отдел увезли сварщика одного из заводов в возрасте 40 лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.