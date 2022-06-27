Хельсинки, 27 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Большинство жителей Финляндии (70%) не хотят, чтобы в стране менялось законодательство из-за условий Турции по членству в НАТО. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на результаты опроса.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

Так, в опросе жителям страны задали вопрос, должна ли Финляндия согласиться с условиями, установленными Турцией для членства в НАТО, если они требуют внесения поправок в законодательство.

Порядка 70% опрошенных заявили, что страна не должна изменять свое законодательство или отказываться от принципов из-за условий Анкара, лишь 14% считают, что Финляндия может отказаться от своих принципов. Остальные не определились с ответом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что на данный момент Швеция и Финляндия ещё не сделали конкретных шагов, после которых Турция пересмотрела бы свою позицию по возможности вступления этих северных стран в Североатлантический альянс.

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