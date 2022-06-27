Бузулукский район, Оренбургская область, 27 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В городе Бузулуке суд обязал администрацию построить новую школу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

George Hodan Суд

В ходе прокурорской проверки установлено, что в муниципальных школах есть проблема перенаполняемости. Прокурор потребовал принять меры к разработке проектно-сметной документации для строительства общеобразовательной организации на территории города, исходя из расчёта площади на одного обучающегося, и построить новую школу.

Суд полностью удовлетворил иск прокурора. Судебное решение должно быть исполнено до 1 сентября 2024 года.