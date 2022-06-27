Ульяновск, , 09:27 — REGNUM В Ульяновской области спасатели распространили очередное предупреждение о непогоде. Об этом сообщает управление МЧС со ссылкой на ульяновский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дождь Алексей Яковлев

По данным ведомства, 27 июня в ближайшие часы с сохранением до 19:00 — 21:00 местами по области ожидаются гроза, сильный северо-западный ветер с порывами 15 — 20 метров в секунду. Кроме того, локально может выпасть град.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что при ухудшении погоды при возможности лучше оставаться дома и подальше от окон, а водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в управлении МЧС отмечали, что местами в лесах Ульяновской области сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса, в связи с чем объявлялся «жёлтый» уровень опасности (стихия потенциально опасна).