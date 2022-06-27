Уфа, 27 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Проверку информации об избиении женщины на улице проводят полицейские в Уфе. Об этом 27 июня сообщает ИА «Башинформ».

Tacinskaya.ru МВД РФ

По информации журналистов, в Уфе прямо на улице рядом с домом №55 по проспекту Октября была избита полуголая девушка.

Предположительно ее избили две женщины, которые снимали происходящее на мобильный телефон, сообщает агентство.

«Сообщение зарегистрировано. Сотрудники полиции проводят проверку. По предварительным данным, между ранее знакомыми женщинами произошел конфликт на бытовой почве», — приводят журналисты сообщение пресс-служба МВД по региону.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии иностранного гражданина обвинили в покушении на убийство мужчины.