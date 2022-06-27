Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Соединенные Штаты Америки объявили о намерении выделить $14 млн на строительство в Румынии новой атомной электростанции. Об этом 27 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, речь идет о создании нескольких небольших модульных реакторов в районе бывшей теплоэлектростанции «Дойчешть» в уезде Дымбовица на юге Румынии. Как утверждают в Вашингтоне, это гарантирует Бухаресту «энергетическую безопасность».

О дате начала соответствующего строительства и его сроках данных нет.

Напомним, в октябре 2020-го года Румыния и США подписали межправительственное соглашение в области гражданской ядерной энергетики. Документ был одобрен руководством ЕС.