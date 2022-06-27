Казань, 27 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Казани 62-летнего мужчину обвиняют в угрозе убийством своей пятилетней внучке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

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Установлено, что вечером 13 апреля 2022 обвиняемый, находился у себя дома в квартире на улице Амирхана. Во время распития спиртного мужчина поругался с сыном, а затем схватил нож и из мести пригрозил физической расправой пятилетней внучке.

Свою вину подсудимый полностью признал. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в одном из продуктовых магазинов города Казани 21 июня было совершено нападение на продавщицу. Пострадавшую с ножевыми ранениями доставили в больницу.

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