Красноярск, , 09:24 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю 27 июня обнародовало сводку происшествий за 20–26 июня. За этот период пожарно-спасательные подразделения Красноярского края совершили 1044 выезда, 115 из них — на пожары. Огонь тушили 820 человек и 205 единиц техники. Спасено при тушении пожаров 30 человек. Добровольная пожарная охрана привлекалась пять раз.

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Также известно, что сотрудники пожарно-спасательных подразделений 16 раз принимали участие в ликвидации последствий ДТП и спасли двоих человек.

Поисково-спасательные формирования совершили 55 выездов, помощь оказывалась в 10 случаях, спасено 10 человек.

Подразделения пожарной охраны реагировали на ландшафтные пожары сухой раздельности 7 раз, ликвидированы возгорания на общей площади 5 га.

Как сообщало ИА REGNUM, 100 человек эвакуировалось в результате пожара, случившегося 21 июня в многоквартирном доме в Норильске.

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