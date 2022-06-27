Кито, 27 июня, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Цены на бензин и дизельное топливо будут снижены властями Эквадора на фоне массовых антиправительственных выступлений, которые продолжаются в стране в течение двух недель. Об этом 26 июня заявил эквадорский президент Гильермо Лассо в видеообращении, размещенном на его странице в одной из соцсетей.

(сс) Equipo de Fotografía. Asamblea Nacional Гильермо Лассо

«Я решил снизить цену на бензин <…> и дизельное топливо. Все считают, что цены на топливо стали краеугольным камнем конфликта, и, хотя нам как правительству совершенно ясно, что это не тот фактор, который вызывает проблемы эквадорцев, мы должны думать об общем благе и гражданском мире», — сказал он.

Также Лассо указал, что в результате такого решения государственные расходы Колумбии увеличатся почти на $216 млн в год и добавил, что все, кто в ходе протестных акций нарушил общественный порядок, ответят за свои действия перед законом.

«Мы собираемся немедленно подать соответствующие жалобы в прокуратуру, чтобы эти преступники ответили по закону», — подчеркнул президент Эквадора.

Отметим снижение цен на топливо и обеспечение безопасности граждан на фоне роста преступности являются главными требованиями участников протестов, участники которых уже перекрывали нескольких крупных автомагистралей страны и устраивали беспорядки.