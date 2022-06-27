Алагирский район, Северная Осетия, 27 июня, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Северной Осетии из-за сильных дождей вышла из берегов река Ардон в районе поселка Мизур. Вода зашла в огороды и подтопила гаражи, опасность подтопления создалась для двух многоэтажных домов, сообщили в администрации поселка.

Alania.gov Подтопление

Власти населенного пункта предприняли меры для изменения русла реки и предупреждению чрезвычайной ситуации. В воду были спущены бетонные блоки.

«Чтобы изменить направление течения реки, а также в качестве защиты мы использовали десять пятитонных блоков. Конечно, это временная мера, необходимо стабилизировать ситуацию здесь и сейчас. Я думаю, что в будущем понадобится проведение капитальных работ во избежание подобных происшествий», — цитирует главу поселка Аслана Кайтмазова портал «15-й Регион».

Как отмечают старожилы, последний раз река Ардон в районе населенного пункта Мизур выходила из берегов 20 лет назад.