Верхоянск, Якутия, , 09:27 — REGNUM В Верхоянске начали эффективно преобразовывать солнечную энергию в электрическую. Для этой цели построен специальный энергокомплекс, он уже введён в эксплуатацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе полпредства ДФО.

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Комплекс включает в себя солнечную и дизельную электростанции, а также систему накопления энергии. Благодаря этому на арктической территории получится лучше использовать солнечную энергию и экономить дизельное топливо.

Электростанция способна выдерживать экстремальные морозы, её мощность — более тысячи киловатт. Днём она будет накапливать энергию, которую получится использовать в том числе ночью.

«Использование солнечной электростанции позволит на 28% сократить расход дизельного топлива (порядка 300 тонн ежегодно), сократить объём его завоза и хранения», — отметили в полпредстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии идёт подготовка в строительству атомной станции в Арктике. Объект намерены создать в Усть-Янском районе республики. Использовать энергию станции будут на добыче золота месторождения Кючус и добыче других полезных ископаемых. Электроэнергией также обеспечат жителей района.