Тоцкий район, Оренбургская область, 27 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Тоцком районе Оренбургской области местный житель угнал трактор с территории предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Трактор

По данным ведомства, угонщика задержали автоинспекторы. Они заметили неадекватного тракториста, нарушающего правила. Мужчина работал охранником на предприятии и решил на тракторе съездить в магазин за алкоголем.

«Владелец похищенной техники даже не догадывался о том, что в отношении него было совершено преступление. Помимо административных протоколов, составленных инспекторами, в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье об угоне без цели хищения», — сказали в полиции.