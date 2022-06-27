Владивосток, 27 июня, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Грузовое судно «Ангара» с 570 автомобилями, которое шло во Владивосток, сгорело у берегов Японии. Как сообщает компания-перевозчик Japan Auto Lines (JAL), японская сторона не стала помогать тушить пожар. На помощь вышло другое отечественное судно «Ольхон», пишет «Октагон. Восток».

Jason Bolonski Горящий автомобиль

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Пожар на борту рядом с городом Вадзимой на побережье префектуры Исикава случился 25 июня. Экипаж «Ангары» эвакуировали на шлюпках.

Информации о состоянии иномарок нет, но «японки» были застрахованы, поэтому перевозчик обещает возместить убытки покупателям. Судно буксируют во Владивосток.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области возле села Исетского загорелся пассажирский автобус, следовавший из Тюмени в Курган.