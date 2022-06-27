Мухоршибирский район, Бурятия, , 09:19 — REGNUM Лобовое столкновение грузовика и рейсового автобуса в Мухоршибирском районе Бурятии произошло из-за уснувшего за рулём водителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП в Бурятии Агентство ГО и ЧС Бурятии

Рано утром 26 июня мужчина 1975 года рождения за рулём грузового автомобиля Mitsubishi Fuso на трассе Р-258 «Байкал» выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. По предварительным данным, водитель уснул за рулём.

«В результате ДТП оба водителя и пять пассажиров «Фиат Дукато» среди них несовершеннолетний получили травмы различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», — отметили в управлении.

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