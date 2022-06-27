Москва, 27 июня 2022, 09:18 — REGNUM В Москве 27 июня ожидается переменная облачность, без осадков и до +33°С, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Синоптик также уточнил, что атмосферное давление в столице существенно меняться не будет и составит 751 миллиметр ртутного столба.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 27–30 июня в некоторых регионах России ожидается прохладная погода.
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