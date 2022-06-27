Москва, 27 июня, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Москве 27 июня ожидается переменная облачность, без осадков и до +33°С, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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«Сегодня (27 июня) мы ожидаем переменную облачность, без осадков, максимальная температура в столице плюс 31 — плюс 33 градуса, по области — плюс 29 - плюс 34. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду», — сказал он РИА Новости.

Синоптик также уточнил, что атмосферное давление в столице существенно меняться не будет и составит 751 миллиметр ртутного столба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 27–30 июня в некоторых регионах России ожидается прохладная погода.

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